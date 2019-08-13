Песков назвал положительным диалог Путина с Зеленским по телефону

Кроме того он напомнил, что российский лидер весьма прагматичный собеседник, для которого важен не сам разговор, а воплощение в жизнь тех или иных договорённостей, которые были в ходе него достигнуты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поговорил по телефону с Владимиром Путиным 7 августа. По словам украинского лидера, они обсудили положение дел в Донбассе.

Ранее Песков рассказал, почему Путин до сих пор не комментировал митинги в Москве, отмечает Ura.ru.

