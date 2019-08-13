Песков назвал положительным диалог Путина с Зеленским по телефону
Положительно оценил телефонный разговор глав России и Украины пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет RT.
По его словам, Владимир Путин всегда был и остаётся сторонником диалога, как метода решения текущих проблем — «тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения», — подчеркнул Песков.
Кроме того он напомнил, что российский лидер весьма прагматичный собеседник, для которого важен не сам разговор, а воплощение в жизнь тех или иных договорённостей, которые были в ходе него достигнуты.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поговорил по телефону с Владимиром Путиным 7 августа. По словам украинского лидера, они обсудили положение дел в Донбассе.
Ранее Песков рассказал, почему Путин до сих пор не комментировал митинги в Москве, отмечает Ura.ru.
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