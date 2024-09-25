Придут «зубастые»: Как смена руководства «зеленых» в Германии отразится на России

«Не полное руководство уходит в отставку, а два председателя. Господин Хабек остается на очень влиятельных постах, как и ряд других представителей партии. Это не космические изменения, это еще не конец «зеленой» партии. Они хотят омоложения партии, они хотят в руководство партии включить больше борцов за их идеалы. Да, в Германии резко будет меняться политическое положение партий, в разных землях, а потом и на федеральном уровне. Борьба будет более ожесточенной, потому что «зеленые» отдавать свои позиции не собираются», - сказал политолог.

По его словам, на замену двух председателей придут еще более «зубастые» политики, которые во всем винят российского президента Владимира Путина и не хотят мира на Украине.

«Это ответ на полный провал «зеленых» на выборах в трех землях восточной Германии. Я боюсь, что на замену двух председателей придут еще более «зубастые» политики, например, Антон Хофрайтер, который не устает в каждом интервью говорить, что во всем виновата Россия и Путин. Электорат «зеленых», к сожалению, этому верит. Тут речи о дипломатическом решении украинского конфликта не идет. В этом отношении у партии ничего не изменится», - добавил он.

Со своей стороны, депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер отметил, что народ ожидает новые выборы, люди устали «жить в бедности».

«Давно пора было сделать это. Надеюсь, что еще будут новые выборы в Бундестаг. Обязательно надо идти на следующий шаг и делать выборы. Народ не хочет больше жить так, выборы хотят как можно скорее. Кто может занять позицию «зеленых», не могу сказать, у нас не осталось хороших людей, которые способны этой партией управлять. Посмотрите, какая у нас бедность, какие показатели», - рассказал он.

Немецкий политолог Александр Рар говорил «Радиоточке НСН», что партия «зеленых», которую представляет вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек, имеет недостаточную поддержку в немецком обществе, однако представители этой политической силы занимают 80% постов в правительстве страны.



