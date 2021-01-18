Песков отменил традиционный брифинг со СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил традиционный брифинг с журналистами, сообщает телеканал «Дождь».

В понедельник должна была состояться первая в 2021 году пресс-конференция Пескова после его возвращения из отпуска. О причинах отмены брифинга не сообщается.

Дмитрий Песков в декабре уже отменял традиционную встречу с журналистами. Пресс-служба Кремля сообщала, что отмена связана с подготовкой к большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Ранее в понедельник Химкинский городской суд арестовал на 30 суток оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося из Германии 17 января и задержанного по прилёте в Москву. Политик пробудет под стражей до 15 февраля, отмечают Известия.

