Песков отменил традиционный брифинг со СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил традиционный брифинг с журналистами, сообщает телеканал «Дождь».
В понедельник должна была состояться первая в 2021 году пресс-конференция Пескова после его возвращения из отпуска. О причинах отмены брифинга не сообщается.
Дмитрий Песков в декабре уже отменял традиционную встречу с журналистами. Пресс-служба Кремля сообщала, что отмена связана с подготовкой к большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Ранее в понедельник Химкинский городской суд арестовал на 30 суток оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося из Германии 17 января и задержанного по прилёте в Москву. Политик пробудет под стражей до 15 февраля, отмечают Известия.
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