Песков отменил традиционный брифинг с журналистами

В Кремле пояснили, что это связано с подготовкой к большой пресс-конференции президента Владимира Путина, которая состоится в четверг, 17 декабря, сообщает news.ru. Мероприятие начнется в полдень. Ранее сообщалось, что на пресс-конференцию аккредитовались более 800 журналистов.



