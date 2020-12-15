Песков отменил традиционный брифинг с журналистами

Традиционный брифинг официального представителя Кремля Дмитрия Пескова во вторник отменен.

Названы самые популярные темы вопросов к пресс-конференции Путина

В Кремле пояснили, что это связано с подготовкой к большой пресс-конференции президента Владимира Путина, которая состоится в четверг, 17 декабря, сообщает news.ru. Мероприятие начнется в полдень. Ранее сообщалось, что на пресс-конференцию аккредитовались более 800 журналистов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИДмитрий Песков
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