Песков отменил традиционный брифинг с журналистами
15 декабря 202014:23
Традиционный брифинг официального представителя Кремля Дмитрия Пескова во вторник отменен.
В Кремле пояснили, что это связано с подготовкой к большой пресс-конференции президента Владимира Путина, которая состоится в четверг, 17 декабря, сообщает news.ru. Мероприятие начнется в полдень. Ранее сообщалось, что на пресс-конференцию аккредитовались более 800 журналистов.
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15 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru