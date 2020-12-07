Названы самые популярные темы вопросов к пресс-конференции Путина
Большинство вопросов к ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина касаются пенсий, дистанционного обучения, а также прав дольщиков. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Пресс-конференция главы государства состоится 17 декабря и будет совмещена с элементами «Прямой линии». Путин будет общаться с представителями СМИ и россиянами из Ново-Огарево в режиме видеоконференции.
По данным телеканала, активнее всего задают свои вопросы жители Москвы, Тулы, Краснодарского края, Республики Карелия.
Россияне могут обратиться к президенту через колл-центр, в котором волонтёры Общероссийского народного фронта обрабатывают поступающие вопросы, или же с помощью сайта и мобильного приложения «Москва — Путину».
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