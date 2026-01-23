Песков отказался раскрыть суть «формулы Анкориджа»

Раскрывать суть «формулы Анкориджа», по мнению российских властей, нецелесообразно. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа

«Что именно подразумевается под «формулой Анкориджа» я вам говорить не могу и не буду», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что Москва не желает «публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются».

Ранее Песков заявил, что «импульс Анкориджа» для урегулирования на Украине жив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияДмитрий Песков

