Песков отказался раскрыть суть «формулы Анкориджа»
23 января 202616:55
Раскрывать суть «формулы Анкориджа», по мнению российских властей, нецелесообразно. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что именно подразумевается под «формулой Анкориджа» я вам говорить не могу и не буду», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Он добавил, что Москва не желает «публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются».
Ранее Песков заявил, что «импульс Анкориджа» для урегулирования на Украине жив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
