Дмитриев: Россия и США начали дискуссии о металлах и проектах в РФ
31 марта 202505:32
Россия и США начали обсуждения о различных редкоземельных металлах и проектах в РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России», — заявил он. Отмечается, что некоторые компании уже проявили интерес к проектам.
Ранее Дмитриев заявил, что мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru