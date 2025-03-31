Дмитриев: Россия и США начали дискуссии о металлах и проектах в РФ

«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России», — заявил он. Отмечается, что некоторые компании уже проявили интерес к проектам.

Ранее Дмитриев заявил, что мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

