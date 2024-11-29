Сирийская армия начала контрнаступление под Алеппо
Отражая атаку группировок террористов, сирийские войска начали контрнаступление под Идлибом и Алеппо, сообщил телеканал Al-Mayadeen.
Отмечается, что целью Вооруженных сил Сирии стали позиции вооруженных группировок на юго-востоке Идлиба.
Известно, что сирийская армия освободила город Эль-Бакум.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что наступление террористических группировок в Сирии является частью плана Израиля и США по дестабилизации региона Западной Азии, а также грубым нарушением соглашений астанинского процесса. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru