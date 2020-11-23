Песков отказался комментировать трудоустройство Чубайса после реформы институтов развития

Кремль оставил без комментариев возможные кадровые решения в отношении глав институтов развития, которые будут ликвидированы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кадровые вопросы мы никогда не анонсируем», - напомнил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.