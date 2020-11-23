Песков отказался комментировать трудоустройство Чубайса после реформы институтов развития

Кремль оставил без комментариев возможные кадровые решения в отношении глав институтов развития, которые будут ликвидированы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кадровые вопросы мы никогда не анонсируем», - напомнил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В России ликвидируют Фонд развития моногородов и Особые экономические зоны

Ранее в правительстве РФ заявили, что в России будут расформированы восемь институтов развития в рамках реформы государственной власти, в том числе перемены коснутся госкомпании «Роснано». СМИ сообщали, что Анатолию Чубайсу предложат новую должность.

Сообщалось также, что некоторые функции ликвидируемых институтов развития будут переданы государственной корпорации ВЭБ.РФ, пишет «Газета.ру».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КремльАнатолий Чубайс
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