Песков отказался комментировать суммы госконтрактов с ЧВК «Вагнер»

Ранее об этом в эфире телепрограммы «Вести недели» (канал «Россия 1») заявил ведущий Дмитрий Киселев. Песков предложил прокомментировать информацию самому Киселеву и авторам программы.

Песков также не ответил на вопрос о финансировании государством ЧВК «Вагнер» в то время, когда в российском законодательстве не было понятия «частная военная компания».

Ранее Песков заявил, что все службы и ведомства во время мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, добросовестно выполняли свою работу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

