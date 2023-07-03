Песков отказался комментировать суммы госконтрактов с ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу якобы совместного получения ЧВК «Вагнер» и компанией «Конкорд» по контрактам от государства порядка 1,7 трлн рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Ранее об этом в эфире телепрограммы «Вести недели» (канал «Россия 1») заявил ведущий Дмитрий Киселев. Песков предложил прокомментировать информацию самому Киселеву и авторам программы.

Песков также не ответил на вопрос о финансировании государством ЧВК «Вагнер» в то время, когда в российском законодательстве не было понятия «частная военная компания».

Ранее Песков заявил, что все службы и ведомства во время мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, добросовестно выполняли свою работу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Россия 1Дмитрий КиселевЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинДмитрий Песков

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