Песков осудил обвинения в шпионаже на ФСБ в адрес евродепутата Жданок

В Кремле назвали обвинения депутата Европарламента, гражданки Латвии Татьяны Жданок в шпионаже в пользу России «охотой на ведьм». Об этом заявил во вторник, 30 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Помните, был маккартизм в США. Сколько людей арестовывали, бросали в тюрьмы по обвинению в том, что они имеют отношения к коммунистам или КГБ. Это то же самое», - сказал представитель Кремля.

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Песков заявил, что Москва это «осуждает решительно». По его мнению, это не соответствует «идеалам демократии».

Ранее СМИ сообщили, что Жданок обвиняют в шпионаже в пользу России. В расследовании журналистов говорится, что женщина в течение 20 лет подавала отчеты о своих действиях сотрудникам ФСБ России. Сама Жданок сотрудничество с российской разведкой отрицает. Европарламент начал расследовании в отношении Жданок.

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