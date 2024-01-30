Песков осудил обвинения в шпионаже на ФСБ в адрес евродепутата Жданок

В Кремле назвали обвинения депутата Европарламента, гражданки Латвии Татьяны Жданок в шпионаже в пользу России «охотой на ведьм». Об этом заявил во вторник, 30 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Помните, был маккартизм в США. Сколько людей арестовывали, бросали в тюрьмы по обвинению в том, что они имеют отношения к коммунистам или КГБ. Это то же самое», - сказал представитель Кремля.