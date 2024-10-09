Песков: Оскорбления – часть американской политической культуры
Оскорблять российского лидера Владимира Путина – часть культуры американских политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит Telegram-канал SHOT.
Он напомнил, что президент России никогда не «опускался» до оскорблений политиков, даже в адрес глав недружественных стран, и выразил сожаление по поводу такой западной риторики.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис, комментируя экс-президента США Дональда Трампа, оскорбила Путина. Она назвала его «диктатором-убийцей».
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что оскорбления, которые Харрис позволяет делать в адрес российского лидера, говорят многое о её психическом состоянии, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко: У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию
- Премьер Сербии заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России
- СМИ: NASA заключило с Rocket Lab контракт на изучение доставки образцов с Марса
- Заммэра Ракова: этой осенью в московских школах пройдут 12 научных фестивалей
- Германия сообщила о доставке системы ПВО на Украину
- Средний чек поездки на такси в РФ вырос почти до 600 рублей
- Сеть «Вкусно - и точка» посетил миллиард гостей
- Водитель грузовика арестован после массовой аварии с жертвами у Серпухова
- ФСБ выявила ячейку нежелательной организации «Аллатра»
- Карпин заявил, что у сборной России есть два соперника на ноябрь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru