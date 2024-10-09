Песков: Оскорбления – часть американской политической культуры

Оскорблять российского лидера Владимира Путина – часть культуры американских политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит Telegram-канал SHOT.

Камала Харрис оскорбила лидеров Венгрии, Китая и КНДР

Он напомнил, что президент России никогда не «опускался» до оскорблений политиков, даже в адрес глав недружественных стран, и выразил сожаление по поводу такой западной риторики.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис, комментируя экс-президента США Дональда Трампа, оскорбила Путина. Она назвала его «диктатором-убийцей».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что оскорбления, которые Харрис позволяет делать в адрес российского лидера, говорят многое о её психическом состоянии, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАВладимир ПутинДмитрий Песков

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