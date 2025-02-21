Песков опроверг якобы требование РФ о выводе войск НАТО из Восточной Европы
Информация о том, что на переговорах в Эр-Рияде Россия якобы требовала вывести войска НАТО из Восточной Европы, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, речь идёт о том, что продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса в сторону российских границ, вызывает обеспокоенность у Москвы.
«Эта наша позиция всем хорошо известна, она ни для кого не секрет», — заключил представитель Кремля.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появление на территории Украины войск из стран Североалтантического альянса под чужим флагом, флагом ЕС или национальным флагом, неприемлемо для России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru