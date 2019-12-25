Песков опроверг слова Лукашенко о разночтениях Путина и Медведева

В Кремле отметили, что сейчас между Москвой и Минском есть некоторые нерешенные вопросы в рамках договора о Союзном государстве, однако они не свидетельствуют о кризисе в отношениях между двумя странами.

Песков также заявил, что уровень интеграции между Россией и Белоруссией настолько высок, что избежать некоторых «шероховатостей» не получается.

Ранее Лукашенко в интервью «Эху Москвы» пожаловался, что Москва отказывается получать от Минска оплату за газ в российских рублях. Кроме того, белорусский президент пригрозил, что республика начнет получать нефть реверсом.

