Песков опроверг слова Лукашенко о разночтениях Путина и Медведева

25 декабря 201913:33

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев дают разные оценки российско-белорусским отношениям.

«Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях», - цитирует Пескова РИА ФАН.

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В Кремле отметили, что сейчас между Москвой и Минском есть некоторые нерешенные вопросы в рамках договора о Союзном государстве, однако они не свидетельствуют о кризисе в отношениях между двумя странами.

Песков также заявил, что уровень интеграции между Россией и Белоруссией настолько высок, что избежать некоторых «шероховатостей» не получается.

Ранее Лукашенко в интервью «Эху Москвы» пожаловался, что Москва отказывается получать от Минска оплату за газ в российских рублях. Кроме того, белорусский президент пригрозил, что республика начнет получать нефть реверсом.

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ФОТО: Kremlin.ru
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