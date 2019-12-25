Песков опроверг слова Лукашенко о разночтениях Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев дают разные оценки российско-белорусским отношениям.
«Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях», - цитирует Пескова РИА ФАН.
В Кремле отметили, что сейчас между Москвой и Минском есть некоторые нерешенные вопросы в рамках договора о Союзном государстве, однако они не свидетельствуют о кризисе в отношениях между двумя странами.
Песков также заявил, что уровень интеграции между Россией и Белоруссией настолько высок, что избежать некоторых «шероховатостей» не получается.
Ранее Лукашенко в интервью «Эху Москвы» пожаловался, что Москва отказывается получать от Минска оплату за газ в российских рублях. Кроме того, белорусский президент пригрозил, что республика начнет получать нефть реверсом.
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