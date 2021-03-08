Песков опроверг причастность РФ к критике западных вакцин от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин от коронавируса западного производства, сообщает RT.

Представитель Кремля назвал чушью информацию газеты The Wall Street Journal о возможной причастности России к кампании по дезинформации о западных препаратах.

«Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины «Спутник V» как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдём, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», - добавил Песков.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщает, что спецслужбы РФ якобы развернули кампанию по дискредитации вакцин разработки Pfizer и другим. По данным издания, сотрудник Центра глобального взаимодействия Госдепартамента, выявил четыре публикации, которые, по его словам, служили прикрытием для российской разведки.

