Песков опроверг «предостережения» Си Цзиньпина Путину от использования ядерного оружия
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг заявления западных СМИ (в частности, Financial Times) о том, что глава Китая Си Цзиньпин якобы отговаривал Россию от использования ядерного оружия в ходе своего визита в страну в марте текущего года. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам Пескова, по итогам визита лидера КНР в Россию было получено много информации в заявлениях для прессы и в принятых документах. Любая другая информация — не более, чем вымысел, заверил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков заявил, что Запад «истерично реагирует» на намерение России разместить ядерное оружие в Республике Беларусь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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