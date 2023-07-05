Песков опроверг «предостережения» Си Цзиньпина Путину от использования ядерного оружия

По словам Пескова, по итогам визита лидера КНР в Россию было получено много информации в заявлениях для прессы и в принятых документах. Любая другая информация — не более, чем вымысел, заверил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что Запад «истерично реагирует» на намерение России разместить ядерное оружие в Республике Беларусь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

