Путин не даст большую пресс-конференцию до конца года

Большая пресс-конференция главы государства не состоится до Нового года. Об этом объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Одновременно он не исключил, что Владимир Путин всё-таки изыщет возможность ответить на вопросы журналистов кремлёвского пула. Представитель Кремля напомнил, что президент периодически делает это, в частности, во время визитов в другие страны.

В то же время, Песков не смог ответить на вопрос, будет ли оглашено до конца текущего года послание президента Федеральному собранию. «Мы еще будем ориентировать по посланию», - пояснил пресс-секретарь.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», обращение президента с ежегодными посланиями парламенту прямо предусмотрено действующей Конституцией РФ. Оно прописано в статье 84 Основного закона.

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ФОТО: Kremlin.ru
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