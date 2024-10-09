Харрис оскорбила Путина, критикуя Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис раскритиковала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа.
Это произошло из-за данных, которые указаны в книге журналиста Боба Вудворда «Война». Политик также опустилась до оскорблений в адрес президента России Владимира Путина. В книге говорится о якобы имевших место личных контактах Трампа с Путиным. Вудворд утверждает, что в разгар эпидемии коронавируса в 2020 году Трамп отправил российскому лидеру оборудование для тестирования на COVID-19 в личных целях.
Критикуя Трампа, Харрис назвала президента РФ «диктатором-убийцей».
Вудводрд также заявил, что президент США Джо Байден употреблял нецензурную лексику по отношению к премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru