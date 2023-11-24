Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС

В августе Аргентину вместе с Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ официально пригласили в БРИКС. Их членство начнется 1 января 2024 года.

После расширения организации издание Berliner Zeitung написало, что подобный результат стал личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В материале отмечается, что БРИКС — «поистине глобальный союз», в котором вскоре окажется «почти половина населения Земли», передает «Радиоточка НСН».

