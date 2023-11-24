Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
Пакистан подал официальную заявку на вступление в БРИКС ((Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщила официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч, передает ТАСС.
По его словам, Пакистан поддерживает дружеские связи с большинством государств–членов БРИКС, страна может сыграть важную роль в развитии международного сотрудничества.
В августе Аргентину вместе с Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ официально пригласили в БРИКС. Их членство начнется 1 января 2024 года.
После расширения организации издание Berliner Zeitung написало, что подобный результат стал личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В материале отмечается, что БРИКС — «поистине глобальный союз», в котором вскоре окажется «почти половина населения Земли», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru