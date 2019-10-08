Песков объяснился за повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее стало известно, что Путин повысил оклад себе и главе правительства на 4,3 процента. Как отмечают «Известия», также прибавку получили генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Кроме того, повышение затронуло сотрудников МИД, а также федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами.

