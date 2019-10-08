Песков объяснился за повышение зарплат Путину и Медведеву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил повышение зарплат Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и руководителям силовых ведомств. Он заявил, что речь идет о плановой индексации, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Путин повысил оклад себе и главе правительства на 4,3 процента. Как отмечают «Известия», также прибавку получили генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Кроме того, повышение затронуло сотрудников МИД, а также федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами.
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