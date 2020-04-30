Песков объяснил свои слова о выделении материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал собственные слова о том, что в Кремле рассматривают вариант выделения материальной помощи всем без исключения россиянам.

Новости за ночь: В Кремле заявили о высоком риске второй волны коронавируса

Представитель Кремля заявил, что его неправильно поняли. «Нет, это неверная трактовка», - сказал Песков.

Ранее в прессу попали слова Пескова о том, что власти якобы могут выделить матпомощь россиянам для того, чтобы наладить экономическую жизнь в стране.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что помощь может быть как прямой, так и косвенной, при этом еще не решено, какой вариант лучше, передает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:КремльПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры