Песков объяснил свои слова о выделении материальной помощи россиянам

Представитель Кремля заявил, что его неправильно поняли. «Нет, это неверная трактовка», - сказал Песков.



Ранее в прессу попали слова Пескова о том, что власти якобы могут выделить матпомощь россиянам для того, чтобы наладить экономическую жизнь в стране.



Пресс-секретарь главы государства добавил, что помощь может быть как прямой, так и косвенной, при этом еще не решено, какой вариант лучше, передает телеканал «360».

