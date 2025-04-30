Песков: Моди не приедет в Москву на 9 мая

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на торжествах в честь Дня Победы в Москве. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Лидер Индии не приедет», - указал он.

По словам пресс-секретаря, Индия будет представлена на праздновании 9 мая, однако не на высшем уровне.

Ранее Песков подтвердил участие лидера КНР Си Цзиньпина в праздновании Дня Победы в Москве.



