Песков: Моди не приедет в Москву на 9 мая

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на торжествах в честь Дня Победы в Москве. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Лидер Индии не приедет», - указал он.

По словам пресс-секретаря, Индия будет представлена на праздновании 9 мая, однако не на высшем уровне.

Ранее Песков подтвердил участие лидера КНР Си Цзиньпина в праздновании Дня Победы в Москве.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ИндияДень ПобедыДмитрий Песков

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