Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в Туве

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу не сопровождал президента РФ Владимира Путина в его поездке в Туву 2 сентября, так как он это делает не всегда, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит «Коммерсант».

Он отметил, что Шойгу не каждый раз присутствует при визитах президента в этот регион, несмотря на то, что Тува является малой родиной секретаря СБ.