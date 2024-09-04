Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в Туве

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу не сопровождал президента РФ Владимира Путина в его поездке в Туву 2 сентября, так как он это делает не всегда, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит «Коммерсант».

Он отметил, что Шойгу не каждый раз присутствует при визитах президента в этот регион, несмотря на то, что Тува является малой родиной секретаря СБ.

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«Когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет», — пояснил Песков.

Он также рассказал, что текущая поездка президента была рабочей, а должность Шойгу изменилась, что также объясняет его отсутствие.

Ранее Путин рассказал, что около 10 тысяч жителей Тувы принимают участие в специальной военной операции, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ТуваПутинСергей Шойгу

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