Песков объяснил, почему Путин задержался в Ташкенте
Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев до трёх часов утра общались в домашней обстановке. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.
По его словам, Мирзиёев пригласил Путина к себе домой, а после общения в домашней обстановке лидеры продолжили беседу за «полуличным - полурабочим завтраком».
«Повестка настолько предметная и обширная, что это требует достаточно детального обсуждения... На это ещё накладываются очень добрые личные отношения глав государств», - заключил представитель Кремля.
Ранее в пресс-службе Мирзиёева заявили, что Россия и Узбекистан в рамках визита президента РФ в республику подписали соглашения по новым проектам более, чем на 20 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru