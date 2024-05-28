Песков объяснил, почему Путин задержался в Ташкенте

По его словам, Мирзиёев пригласил Путина к себе домой, а после общения в домашней обстановке лидеры продолжили беседу за «полуличным - полурабочим завтраком».

«Повестка настолько предметная и обширная, что это требует достаточно детального обсуждения... На это ещё накладываются очень добрые личные отношения глав государств», - заключил представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе Мирзиёева заявили, что Россия и Узбекистан в рамках визита президента РФ в республику подписали соглашения по новым проектам более, чем на 20 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

