Орбан назвал переговоры с Путиным в Москве успешными

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал успешной прошедшую накануне встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом политик написал в соцсетях.

Сийярто рассказал о деталях встречи Орбана и Путина в Москве

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», - подчеркнул Орбан.

Венгерский премьер посетил Москву 28 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Орбан заявлял, что главная цель его поездки - получение гарантий бесперебойного снабжения российскими энергоносителями.


ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
