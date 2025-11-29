Орбан назвал переговоры с Путиным в Москве успешными
29 ноября 202503:43
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал успешной прошедшую накануне встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом политик написал в соцсетях.
«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», - подчеркнул Орбан.
Венгерский премьер посетил Москву 28 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Орбан заявлял, что главная цель его поездки - получение гарантий бесперебойного снабжения российскими энергоносителями.
