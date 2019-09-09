Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве
Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт для того, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, потому что это – не прерогатива главы государства. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Владимир Путина «свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен состоялся. И это является главным».
Как напоминает Ura.ru, обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной произошел в минувшую субботу, 7 сентября. Москва, в частности, выдала Киеву моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова. Украина огласила имена лишь 13 из 35 заключенных, которые попали под обмен. В их числе – глава украинского офиса агентства «РИА Новости» Кирилл Вышинский, а также один из свидетелей по делу малайзийского Boeing Владимир Цемах.
Кстати, советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен обмена заключенными между Россией и Украиной важным событием. Он также выразил надежду на то, что обмен продолжится в будущем.
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