Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве

Как напоминает Ura.ru, обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной произошел в минувшую субботу, 7 сентября. Москва, в частности, выдала Киеву моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова. Украина огласила имена лишь 13 из 35 заключенных, которые попали под обмен. В их числе – глава украинского офиса агентства «РИА Новости» Кирилл Вышинский, а также один из свидетелей по делу малайзийского Boeing Владимир Цемах.

Кстати, советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен обмена заключенными между Россией и Украиной важным событием. Он также выразил надежду на то, что обмен продолжится в будущем.

