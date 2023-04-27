Песков объяснил ночной визит Путина в Кремль

Как отметил представитель российского лидера, у Путина есть квартира в Кремле, президент «часто ночует» там.

Песков подчеркнул, что в среду российский лидер работал в резиденции в Ново-Огарево.

«Закончив все дела в Огарево, потому что он сегодня достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, он переехал в Кремль. Это обычная практика», — указал пресс-секретарь.

