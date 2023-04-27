Песков объяснил ночной визит Путина в Кремль
Президент Владимир Путин накануне поздно вечером прибыл в Кремль, так как в четверг начал «достаточно рано» проводить встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отметил представитель российского лидера, у Путина есть квартира в Кремле, президент «часто ночует» там.
Песков подчеркнул, что в среду российский лидер работал в резиденции в Ново-Огарево.
«Закончив все дела в Огарево, потому что он сегодня достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, он переехал в Кремль. Это обычная практика», — указал пресс-секретарь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru