Песков объяснил, кого коснется указ Путина о двойном гражданстве для чиновников

Указ президента России Владимира Путина, позволяющий допускать на госслужбу россиян с иностранным гражданством, коснется небольшого числа тех, кто не может избавиться от этого статуса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



"Этот документ ориентирован на очень небольшое количество людей", - пояснил Песков. Он отметил, что де-юре у россиян остается гражданство другой страны, однако они не могут от него отказаться. В основном закон ориентирован на граждан Украины, которые "не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это чрезвычайно опасно для них".

По данным пресс-службы Кремля, документ затронет не более чем несколько сотен людей. "Такое исключение, к сожалению, обусловлено реальностью жизни, с которой нам приходится сталкиваться", - заключил Песков.

Указ был подписан накануне. Согласно формулировке, он допускает "в исключительных случаях" принимать на государственную службу граждан России, имеющих иностранное гражданство или подданство. До этого Путин запретил чиновникам иметь двойное гражданство.

