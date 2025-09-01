Песков объяснил китайские номера на Aurus Путина
1 сентября 202510:55
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил появление китайских номеров на автомобиле Aurus российского лидера Владимира Путина в ходе визита в Тяньцзинь. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью «КП».
Ранее Владимир Путин прибыл в Китай. Известно, что российский президент будет передвигаться по КНР на автомобиле с китайскими номерами.
«В Китае - всегда только с китайскими номерами», - подчеркнул Песков, назвав это обычной практикой.
Визит российского президента в КНР продлится четыре дня, напоминает РЕН ТВ.
