Песков объяснил китайские номера на Aurus Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил появление китайских номеров на автомобиле Aurus российского лидера Владимира Путина в ходе визита в Тяньцзинь. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью «КП».

Ранее Владимир Путин прибыл в Китай. Известно, что российский президент будет передвигаться по КНР на автомобиле с китайскими номерами.

«В Китае - всегда только с китайскими номерами», - подчеркнул Песков, назвав это обычной практикой.

Визит российского президента в КНР продлится четыре дня, напоминает РЕН ТВ.

