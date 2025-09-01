В Сиднее задержали мужчину, протаранившего ворота генконсульства России

Мужчина на внедорожнике протаранил ворота генконсульства России в Сиднее. Об этом сообщил телеканал 9News.

Инцидент произошел 1 сентября. Водитель не подчинился требованию полиции разблокировать въезд в учреждение и выйти из машины и преднамеренно протаранил ворота. Известно, что один полицейский получил травму руки. Работники генконсульства не пострадали.

Как отметили в российском диппредставительстве, мужчину на внедорожнике оперативно обезвредили благодаря слаженным действиям австралийских компетентных органов.

«Он арестован и дает показания на предмет мотивов своих действий», - указали в генконсульстве.

В феврале возле здания генконсульства России в Марселе произошел взрыв, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП, напоминает РЕН ТВ.

