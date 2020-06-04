Песков объяснил, из-за чего Путин привлек правоохранителей к ЧП в Норильске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин поручил правоохранителям разобраться в обстоятельствах ЧП с разливом дизельного топлива в Норильске. По его словам, это связана с несовпадением данных по информированию и произошедшем.
В задачу правоохранителей входить установление хронологии информирования властей и экстренных служб о ЧП, сообщает РЕН ТВ.
По словам Пескова, президент обратил внимание на расхождение в информации по этому поводу, которая поступила от МЧС, от властей региона и от менеджмента компании-оператора. Теперь, по словам пресс-секретаря, устанавливать хронологию событий будут соответствующие органы.
ЧП произошло еще 29 мая, life.ru.
СК возбудел по факту разлива топлива несколько уголовных дел. Задержан начальник ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслав Старостин. Следствие ходатайствует об его аресте.
Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов заявил НСН, что последствия катастрофы могут быть уменьшены в разы, если МЧС сработает оперативно и профессионально на месте техногенной катастрофы.
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