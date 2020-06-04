Песков объяснил, из-за чего Путин привлек правоохранителей к ЧП в Норильске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин поручил правоохранителям разобраться в обстоятельствах ЧП с разливом дизельного топлива в Норильске. По его словам, это связана с несовпадением данных по информированию и произошедшем.

В задачу правоохранителей входить установление хронологии информирования властей и экстренных служб о ЧП, сообщает РЕН ТВ.

По словам Пескова, президент обратил внимание на расхождение в информации по этому поводу, которая поступила от МЧС, от властей региона и от менеджмента компании-оператора. Теперь, по словам пресс-секретаря, устанавливать хронологию событий будут соответствующие органы.