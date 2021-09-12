На Украине назвали главную тему потенциальных переговоров Зеленского с Путиным

«Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», — рассказал Никифоров

По словам пресс-секретаря президента Украины, Россия, не желая выносить на обсуждение «вопрос Крыма», игнорирует идею встречи двух лидеров.

«А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» — задался вопросом Никифоров.

Напомним, Украина считает Крым «временно оккупированной территорией». Президент РФ неоднократно заявлял, что вопрос Крыма решён в соответствии с нормами международного права и «закрыт окончательно».

