На Украине назвали главную тему потенциальных переговоров Зеленского с Путиным
«Вопрос об оккупации Россией части территории Украины» та тема, ради обсуждения которой президент Украины Владимир Зеленский готов встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на любой нейтральной территории. Об этом заявил представитель украинского лидера Сергей Никифоров телеканалу «Дом».
«Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», — рассказал Никифоров
По словам пресс-секретаря президента Украины, Россия, не желая выносить на обсуждение «вопрос Крыма», игнорирует идею встречи двух лидеров.
«А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» — задался вопросом Никифоров.
Напомним, Украина считает Крым «временно оккупированной территорией». Президент РФ неоднократно заявлял, что вопрос Крыма решён в соответствии с нормами международного права и «закрыт окончательно».
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