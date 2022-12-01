Песков: ОБСЕ начала терять свою эффективность

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе начала терять свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе», — отметил представитель Кремля.