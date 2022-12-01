Песков: ОБСЕ начала терять свою эффективность

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе начала терять свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе», — отметил представитель Кремля.

В МИД РФ заявили, что ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие

Это происходит из-за «антагонистической позиции» по отношению к России, добавил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что двойные стандарты представителей ОБСЕ на Украине требуют обсуждения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвропаРоссияОБСЕПесков
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