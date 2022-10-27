В МИД РФ заявили, что ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие

По его словам, Запад приносит в жертву или приватизирует организации, созданные и предназначенные для установления гармонии в международных отношениях. При этом Грушко отметил, что «лихорадочно либо реанимируются, либо создаются новые клубы по интересам, не имеющие никакого отношения к объединительной повестке дня».

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не услышала «ни слова осуждения» со стороны Запада и, в частности, от ряда стран ОБСЕ по поводу теракта на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

