Песков обозначил временные рамки встречи Путина с Лукашенко
Временные рамки встречи в Сочи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не определены. Переговоры продлятся «сколько потребуется», заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что пока переговоры не стартовали.
Самолёт белорусского лидера прилетел сегодня в международный аэропорт Сочи имени Севастьянова около 11 утра. Это первая зарубежная поездка Лукашенко после выборов 9 августа, после которых в Белоруссии начались массовые протесты, не утихающие до сих пор.
Как ранее проинформировала пресс-служба Кремля, на встрече один на один в Сочи лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Особый акцент будет сделан на реализации масштабных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. При этом, подписание каких-либо документов по итогам переговоров не предполагается.
Как отмечает «Свободная пресса», ранее Лукашенко заявлял, что хочет на предстоящих переговорах добиться окончательного решения «болезненных и чувствительных» вопросов в двусторонней повестке Москвы и Минска.
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