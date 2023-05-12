Песков: О вмешательстве Москвы в выборы в Турции не может идти речи

Представитель Кремля назвал лжецами тех, кто распространяет подобные слухи. Как отметил Песков, Москва не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы других государств.

Ранее кандидат в президенты Турции от «Республиканского альянса» Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в «заговорах» и создании фейковых новостей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик призвал Москву «держать руки подальше» от республики.

