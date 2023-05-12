Песков: О вмешательстве Москвы в выборы в Турции не может идти речи
12 мая 202312:59
Речи о вмешательстве России в выборы в Турции быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал лжецами тех, кто распространяет подобные слухи. Как отметил Песков, Москва не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы других государств.
Ранее кандидат в президенты Турции от «Республиканского альянса» Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в «заговорах» и создании фейковых новостей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик призвал Москву «держать руки подальше» от республики.
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru