Песков: О вмешательстве Москвы в выборы в Турции не может идти речи

Речи о вмешательстве России в выборы в Турции быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля назвал лжецами тех, кто распространяет подобные слухи. Как отметил Песков, Москва не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы других государств.

Ранее кандидат в президенты Турции от «Республиканского альянса» Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в «заговорах» и создании фейковых новостей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик призвал Москву «держать руки подальше» от республики.

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ФОТО: РИА Новости
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