Песков: никаких шагов со стороны США в сторону переговоров с Россией не просматривается
Никаких шагов со стороны США в сторону переговорного процесса сейчас не просматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в Кремле не склонны преувеличивать недавнее заявление заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.
«Ничего нового сказано не было», - отметил Песков.
Он пояснил, что Нуланд был повторен набор тезисов, который свидетельствует об отсутствии какого-то маневра или гибкости позиции американской администрации.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала условия США по смягчению санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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