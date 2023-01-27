Песков: никаких шагов со стороны США в сторону переговоров с Россией не просматривается

Никаких шагов со стороны США в сторону переговорного процесса сейчас не просматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в Кремле не склонны преувеличивать недавнее заявление заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

Нуланд заявила о готовности США добиться возвращения потерянных Украиной территорий

«Ничего нового сказано не было», - отметил Песков.

Он пояснил, что Нуланд был повторен набор тезисов, который свидетельствует об отсутствии какого-то маневра или гибкости позиции американской администрации.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала условия США по смягчению санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПереговорыРоссияСШАПесков
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