Песков: никаких шагов со стороны США в сторону переговоров с Россией не просматривается

Никаких шагов со стороны США в сторону переговорного процесса сейчас не просматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в Кремле не склонны преувеличивать недавнее заявление заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.