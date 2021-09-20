Песков не знает о планах Шойгу и Лаврова насчет ухода в Госдуму
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, уведомили ли министр иностранных дел и министр обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу российского лидера о своих планах по поводу Госдумы.
Ранее Владимир Путин признался, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму. Однако, по словам президента, они сами должны сделать выбор.
Шойгу и Лавров возглавили список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.
Политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что «отпустить» министров в ближайшее время все равно придется, но, вероятно, не в Госдуму.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- ЦИК обработал 98% протоколов: в Госдуму проходят пять партий
- КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования в Москве
- Россияне заявили об учащении проблем с ОСАГО
- Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму
- Международный аэропорт Кабула возобновил работу
- Песков призвал тщательно проанализировать стрельбу в пермском университете
- На Москву в ближайшие часы обрушатся дождь и шквалистый ветер
- Роспотребнадзор сообщил о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований на выборах
- Россия и Южная Осетия подписали соглашение о двойном гражданстве
- Песков не знает о планах Шойгу и Лаврова насчет ухода в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru