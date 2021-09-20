Песков не знает о планах Шойгу и Лаврова насчет ухода в Госдуму

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, уведомили ли министр иностранных дел и министр обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу российского лидера о своих планах по поводу Госдумы.

Ранее Владимир Путин признался, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму. Однако, по словам президента, они сами должны сделать выбор.