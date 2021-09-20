Песков не знает о планах Шойгу и Лаврова насчет ухода в Госдуму

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, уведомили ли министр иностранных дел и министр обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу российского лидера о своих планах по поводу Госдумы.

Ранее Владимир Путин признался, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму. Однако, по словам президента, они сами должны сделать выбор.

Насколько новые? Сатаров раскрыл успех «Новых людей» на выборах

Шойгу и Лавров возглавили список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

Политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что «отпустить» министров в ближайшее время все равно придется, но, вероятно, не в Госдуму.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Сергей ЛавровСергей ШойгуВыборы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры