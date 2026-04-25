Путин рассказал о последнем телефонном разговоре с Жириновским

Российский президент Владимир Путин рассказал о последнем телефонном разговоре с основателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом лидер РФ сообщил в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

Глава государства поделился, что в 2022 году звонил по телефону экс-лидеру ЛДПР в клинику, чтобы поддержать его. По словам Путина, политик понимал, что находится в критическом состоянии.

«Но последние слова его были такими. "Мне же еще рано уходить. Я ведь еще нужен России"», - привел Путин высказывание Жириновского.

По словам президента, в этом заключался характер Владимира Вольфовича, его отношение к делу и стране.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Он умер после затяжной болезни. 25 апреля 2026 года ему бы исполнилось 80 лет. Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне юбилея политика в текущем году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
