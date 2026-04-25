Путин рассказал о последнем телефонном разговоре с Жириновским
Российский президент Владимир Путин рассказал о последнем телефонном разговоре с основателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом лидер РФ сообщил в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».
Глава государства поделился, что в 2022 году звонил по телефону экс-лидеру ЛДПР в клинику, чтобы поддержать его. По словам Путина, политик понимал, что находится в критическом состоянии.
«Но последние слова его были такими. "Мне же еще рано уходить. Я ведь еще нужен России"», - привел Путин высказывание Жириновского.
По словам президента, в этом заключался характер Владимира Вольфовича, его отношение к делу и стране.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Он умер после затяжной болезни. 25 апреля 2026 года ему бы исполнилось 80 лет. Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне юбилея политика в текущем году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Путин рассказал о последнем телефонном разговоре с Жириновским
- МО: Армия РФ поразила портовую инфраструктуру Украины
- МО: ВС РФ освободили Бочково в Харьковской области
- В Бурятии число погибших на горе Мунку-Сардык увеличилось до 3
- В РФ ужесточили контроль за расходами чиновников и их семей
- Лавров раскрыл искусство дипломатии с помощью анекдота про армянское радио
- Гинцбург: Персонализированная вакцина от меланомы поможет убрать метастазы
- Организаторы ММКФ ответили Сокурову про неврученную премию
- В Роскачестве рассказали о штрафах и тюремных сроках за сбор грибов
- РФ оказалась единственной производящей бадделеитовый концентрат страной