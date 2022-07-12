Песков не стал комментировать внеочередное заседание Госдумы

Кремль не комментирует причины проведения внеочередного заседания Госдумы, которое намечено на 15 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее стало известно, что в пятницу депутаты соберутся на внеплановое заседание, оно начнется в 12 часов по московскому времени.

«В данном случае мне нечего пока вам сказать. Нечего», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Кроме того, Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин не планирует приезжать на заседание Думы. По словам пресс-секретаря, глава государства не намерен выступать перед депутатами.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинГосдумаДмитрий Песков
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