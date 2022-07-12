Песков не стал комментировать внеочередное заседание Госдумы

Ранее стало известно, что в пятницу депутаты соберутся на внеплановое заседание, оно начнется в 12 часов по московскому времени.

«В данном случае мне нечего пока вам сказать. Нечего», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Кроме того, Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин не планирует приезжать на заседание Думы. По словам пресс-секретаря, глава государства не намерен выступать перед депутатами.

