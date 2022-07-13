Песков не стал комментировать сообщения о кадровых изменениях в кабмине
Кремль не намерен комментировать сообщения о возможных кадровых изменениях в правительстве до подписания соответствующих указов президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы же знаете, мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах. И не будем анонсировать и сейчас ничего», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Ранее СМИ сообщили, что вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку и займет пост главы Роскосмоса. Зампред правительства может покинуть должность на фоне назначения вице-премьером главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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