Песков не стал комментировать сообщения о кадровых изменениях в кабмине

Кремль не намерен комментировать сообщения о возможных кадровых изменениях в правительстве до подписания соответствующих указов президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

СМИ: вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку

«Вы же знаете, мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах. И не будем анонсировать и сейчас ничего», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку и займет пост главы Роскосмоса. Зампред правительства может покинуть должность на фоне назначения вице-премьером главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Отставки И НазначенияПравительство РоссииДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры