Песков не стал комментировать приговор американке Грайнер

Отвечая на вопрос о возможном обмене он отметил, что подобные разговоры должны идти в тишине.

«Мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины», - заключил представитель Кремля.

Ранее Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которой назначили девять лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков, сообщает RT.

