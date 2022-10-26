Песков не стал комментировать приговор американке Грайнер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует решения суда, в том числе и приговор американке Бритни Грайнер, сообщает РИА Новости.

США продолжат добиваться освобождения Грайнер после вступления приговора в силу

Отвечая на вопрос о возможном обмене он отметил, что подобные разговоры должны идти в тишине.

«Мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины», - заключил представитель Кремля.

Ранее Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которой назначили девять лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПриговорСШАДмитрий Песков
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