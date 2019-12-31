Песков не раскрыл, как Кремль накажет Allseas за отказ от «Северного потока-2»

Allseas отвела суда из района строительства трубопровода, когда власти США пригрозили санкциями. Эти санкции незаконны, заявили в Кремле.

Песков добавил, что сроки ввода проекта сдвинутся, но он все равно будет введен в действие. Точную дату он не назвал. Ранее сообщалось, что запуск «Северного потока-2» планируется до конца 2020 года.

