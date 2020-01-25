Песков: Указа Путина об отставке Суркова нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает данными об уходе помощника главы государства Владислава Суркова с госслужбы. Об этом Песков заявил РИА Новости.
«Каких-либо указов президента на этот счет нет», — отметил Песков.
О том, что Сурков ушел в отставку, сообщил в своем Telegram-канале политолог Алексей Чеснаков. Он объяснил уход Суркова сменой курса на украинском направлении.
«Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», — заявил пресс-секретарь президента.
Напомним, Сурков работал помощником главы государства с 2013 года. В его ведении были вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, также он занимался урегулированием конфликта на юго-востоке Украины.
Ранее российские политологи в эфире НСН объяснили решение помощника президента РФ Владислава Суркова уйти в отставку.
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