Песков: Указа Путина об отставке Суркова нет

«Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», — заявил пресс-секретарь президента.

Напомним, Сурков работал помощником главы государства с 2013 года. В его ведении были вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, также он занимался урегулированием конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее российские политологи в эфире НСН объяснили решение помощника президента РФ Владислава Суркова уйти в отставку.

