Песков не подтвердил, что послание президента Федеральному собранию состоится 7 апреля

В Кремле не подтвердили, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится 7-8 апреля.

«Точная дата еще не определена», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что время выбора мероприятия зависит от эпидемиологического режима.

Официальный представитель Кремля отметил, что президент готовится лично выступать перед участниками мероприятия.

Сдвигается вправо. Песков не смог назвать дату послания Путина Федеральному собранию

Также в ходе брифинга Песков сообщил о вероятности проведения мероприятия не в Георгиевском зале Кремля.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что российский лидер огласит послание 7-8 апреля.

Накануне сам Путин сообщил, что уже приступил к подготовке послания Федеральному собранию, передает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюДмитрий Песков
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