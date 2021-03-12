Песков не подтвердил, что послание президента Федеральному собранию состоится 7 апреля
В Кремле не подтвердили, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится 7-8 апреля.
«Точная дата еще не определена», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что время выбора мероприятия зависит от эпидемиологического режима.
Официальный представитель Кремля отметил, что президент готовится лично выступать перед участниками мероприятия.
Также в ходе брифинга Песков сообщил о вероятности проведения мероприятия не в Георгиевском зале Кремля.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что российский лидер огласит послание 7-8 апреля.
Накануне сам Путин сообщил, что уже приступил к подготовке послания Федеральному собранию, передает RT.
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