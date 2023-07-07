Песков не исключил введение Москвой санкций против украинского «Нафтогаза»
Не исключил введения Россией санкций против украинской компании «Нафтогаз», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Накануне об этом говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер, который считает возможным такое развитие событий, если украинский транзитёр российского газа продолжит недобросовестные действия.
В частности, под недобросовестными действиями, как пояснил глава «Газпрома», он имел ввиду надуманные попытки продолжить арбитражные разбирательства в Европе, многомиллиардный иск в США и нарушения условий контракта.
Ранее Дмитрий Песков заявил о необходимости изучить требование Гааги выплатить Киеву 5 млрд долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru