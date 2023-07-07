Песков не исключил введение Москвой санкций против украинского «Нафтогаза»

Накануне об этом говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер, который считает возможным такое развитие событий, если украинский транзитёр российского газа продолжит недобросовестные действия.

В частности, под недобросовестными действиями, как пояснил глава «Газпрома», он имел ввиду надуманные попытки продолжить арбитражные разбирательства в Европе, многомиллиардный иск в США и нарушения условий контракта.

Ранее Дмитрий Песков заявил о необходимости изучить требование Гааги выплатить Киеву 5 млрд долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

