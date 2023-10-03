Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
3 октября 202312:19
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), передает ТАСС.
За документ проголосовали 60 депутатов, против выступили 20.
Ранее Армения решила ратифицировать Римский статут, назвав инструменты ОДКБ и партнерства с Россией недостаточными для обеспечения безопасности республики. При этом Ереван предложил Москве подписать соглашение для юридического решения вопроса о международном договоре.
В Кремле назвали враждебным намерение республики присоединиться к Римскому статуту, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru