Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), передает ТАСС.

Пашинян: ратификация Римского статута не направлена против России

За документ проголосовали 60 депутатов, против выступили 20.

Ранее Армения решила ратифицировать Римский статут, назвав инструменты ОДКБ и партнерства с Россией недостаточными для обеспечения безопасности республики. При этом Ереван предложил Москве подписать соглашение для юридического решения вопроса о международном договоре.

В Кремле назвали враждебным намерение республики присоединиться к Римскому статуту, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СудДоговорАрмения

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