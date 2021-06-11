Песков назвал встречу Путина и Байдена единственным способом возобновления диалога
Российско-американский саммит призван прекратить "дальнейшую деградацию диалога" между двумя государствами. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN.
По мнению Пескова, в настоящий момент между США и РФ "критический уровень отношений", который требует проведения саммита. По его словам, встреча станет единственным способом наладить ситуацию.
Песков также сообщил СNN, что президент РФ Владимир Путин поедет на саммит в Женеву из-за "плохого состояния" двух стран, а не для того, чтобы оказаться рядом с президентом США Джо Байденом во время совместной пресс-конференции.
Песков отметил, что проведение пресс-конференции также находиться под вопросом. Саммит пройдет 12 июня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+12 505 / сут.
Умерли
126 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 188 / сут.
- Голикова сообщила о запуске углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом
- В России предложили выдавать материнский капитал отцам-одиночкам
- Эсминец ВМС США вошел в Черное море
- Голикова заявила о росте смертности в России в 2020 году
- Песков объяснил причину саммита Путина и Байдена
- Первым финалистом Roland Garros стал Стефанос Циципас
- «Выдается желаемое за действительное»: Кравчук ответил на идею Суркова силой вернуть Украину
- Столичные бизнесмены предложили выдавать значки и премии сотрудникам за вакцинацию от COVID-19
- Минтруд России утвердил МРОТ и прожиточный минимум на 2022 год
- Правительство России поддержало законопроект о расширении помощи онкобольным детям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru