Песков назвал встречу Путина и Байдена единственным способом возобновления диалога

Российско-американский саммит призван прекратить "дальнейшую деградацию диалога" между двумя государствами. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN.

По мнению Пескова, в настоящий момент между США и РФ "критический уровень отношений", который требует проведения саммита. По его словам, встреча станет единственным способом наладить ситуацию.

Песков также сообщил СNN, что президент РФ Владимир Путин поедет на саммит в Женеву из-за "плохого состояния" двух стран, а не для того, чтобы оказаться рядом с президентом США Джо Байденом во время совместной пресс-конференции.

Песков отметил, что проведение пресс-конференции также находиться под вопросом. Саммит пройдет 12 июня.

