Песков назвал возможным визит главы РФПИ в Вашингтон

Ранее СМИ сообщили, что Дмитриев на этой неделе посетит США для переговоров со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом.

«Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен», - указал Песков.

По словам представителя Кремля, Россия продолжает по различным каналам общение с американской стороной.

