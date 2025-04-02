Песков назвал возможным визит главы РФПИ в Вашингтон

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может посетить Вашингтон. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Ранее СМИ сообщили, что Дмитриев на этой неделе посетит США для переговоров со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом.

«Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен», - указал Песков.

По словам представителя Кремля, Россия продолжает по различным каналам общение с американской стороной.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ВизитСШАДмитрий Песков

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