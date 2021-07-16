Песков назвал условие одобрения иностранных вакцин в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для одобрения иностранных вакцин в России нужны встречные шаги со стороны Запада, сообщает РИА Новости.
По его словам, нельзя ставить граждан России, также испытывающих проблемы при путешествиях заграницу, в дискриминированное положение.
«Мы, например, очень приветствовали бы, если наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных странах», - отметил представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о допуске зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок, ответил, что в России «своих вакцин хватает», сообщает RT. Песков отметил, что в Кремле данную тему пока не обсуждают.
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